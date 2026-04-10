سباليتي يشبّه نجم يوفنتوس بمحمد صلاح: جناح لا يُمكن إيقافه

يواصل نادي ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات، بحثًا عن بديل مناسب لتعويض رحيل محمد صلاح، المقرر بنهاية موسم 2025-2026، حيث ارتبط اسم النادي بعدد من اللاعبين المميزين في الدوريات الأوروبية.

ويُعد فرانشيسكو كونسيساو، جناح يوفنتوس، أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة ليفربول، في ظل متابعة النادي لمستواه تمهيدًا لإمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشاد لوتشيانو سباليتي بإمكانات اللاعب، مشيرًا إلى وجود تشابه بينه وبين محمد صلاح في بداياته، خاصة من حيث أسلوب اللعب والقدرات الهجومية.

وقال سباليتي، الذي سبق له تدريب صلاح في روما، إن المقارنة بين كونسيساو والنجم المصري في بداياته تبدو منطقية، مؤكدًا أن اللاعب البرتغالي لا يزال يمتلك الكثير للتطور في مسيرته.

وأضاف أن كونسيساو يتمتع بقدرات بدنية وفنية مميزة، تجعله من الصعب مراقبته على الأطراف، كما يمتلك جرأة كبيرة في المواجهات الفردية، إلى جانب مساهماته الهجومية من خلال صناعة الأهداف.

وأشار سباليتي إلى أن اللاعب يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب في أدائه، من بينها القدرة على اللعب في مركز المهاجم، وهو ما قد يزيد من قيمته الفنية ويمنحه مرونة تكتيكية أكبر داخل الملعب.

ويأتي اهتمام ليفربول بكونسيساو ضمن خطة النادي لإعادة بناء الفريق هجوميًا، في ظل البحث عن عناصر قادرة على تعويض التأثير الكبير الذي سيتركه رحيل محمد صلاح.