الأهلي يتوج بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الزمالك

توج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2025-2026؛ بعد فوزه على الزمالك بنتيجة أشواط 3-2 في النهائي المثير الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وجاءت نتيجة أشواط المباراة الماراثونية كالتالي:

الشوط الأول: 27 - 25 لصالح الأهلي

الشوط الثاني : 25 -23 لصالح الأهلي

الشوط الثالث : 25 -22 لصالح الزمالك

الشوط الرابع : 25 - 22 لصالح الزمالك

الشوط ا الخامس : 15 -13 لصالح الأهلي

وكان فريق الزمالك قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي؛ بعد فوزه على سموحة بنتيجة 3-1، فيما تأهل فريق الأهلي؛ بعد تخطيه الجزيرة في نصف النهائي بنتيجة 3-0.

جدير بالذكر أن سموحة قد تفوق على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد بذلك برونزية البطولة.

يذكر أن الأهلي توج بألقاب “دوري السوبر - دوري المرتبط - كأس السوبر” وأخيرا “كأس مصر”؛ ليحقق الرباعية المحلية لهذا الموسم.