الأهلي يتوج بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة على حساب الزمالك

توج النادي الأهلي بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة رجال للموسم الرياضي 2025-2026؛ بعد فوزه على الزمالك بنتيجة أشواط 3-2 في النهائي المثير الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
وجاءت نتيجة أشواط المباراة الماراثونية كالتالي:
الشوط الأول: 27 - 25 لصالح الأهلي
الشوط الثاني : 25 -23 لصالح الأهلي
الشوط الثالث : 25 -22 لصالح الزمالك
الشوط الرابع : 25 - 22 لصالح الزمالك
الشوط ا الخامس : 15 -13 لصالح الأهلي
وكان فريق الزمالك قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي؛ بعد فوزه على سموحة بنتيجة 3-1، فيما تأهل فريق الأهلي؛ بعد تخطيه الجزيرة في نصف النهائي بنتيجة 3-0.
جدير بالذكر أن سموحة قد تفوق على الجزيرة بثلاثة أشواط دون رد، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد بذلك برونزية البطولة.
يذكر أن الأهلي توج بألقاب “دوري السوبر - دوري المرتبط - كأس السوبر” وأخيرا “كأس مصر”؛ ليحقق الرباعية المحلية لهذا الموسم.