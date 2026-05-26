أسوان تطلق اسم النائب الراحل حسين عبد المجيد على مركز شباب الغابات بدراو

بدأت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان المنعقدة برئاسة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على روح المرحوم النائب حسين عبد المجيد عثمان عضو مجلس الشيوخ السابق ، والشهير بـ "حسونة عبد المجيد" ، تقديراً لمسيرته الوطنية ودوره المجتمعى والخدمى البارز داخل محافظة أسوان .

جاء ذلك أثناء ترأس المهندس عمرو لاشين لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة ، بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب النائبة ريهام عبد النبى ، والنائبة منى شاكر ، والنائب مدحت الركابى ، والنائب محمد هلال ، والنائب محمد أبو الخير ، علاوة على القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية .

حداد

وخلال الجلسة وافق المجلس التنفيذى على إطلاق إسم المرحوم النائب حسين عبد المجيد على مركز شباب الغابات بمدينة دراو ، وذلك تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من جهود مخلصة فى خدمة أبناء أسرته وعموم قبيلتى العبابدة والبشارية ، إلى جانب مساهماته المجتمعية والخدمية لأهالى مركز ومدينة دراو ومحافظة أسوان بالكامل .

وأكد محافظ أسوان أن الراحل كان نموذجاً مشرفاً فى العمل العام والخدمة المجتمعية ، وترك بصمة واضحة فى دعم قضايا المواطنين والتواصل مع مختلف الفئات ، مشيراً إلى أن تكريمه بإطلاق إسمه على أحد المنشآت الشبابية يأتى وفاءً لعطائه وتقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل الوطنى .

ويأتى قرار المجلس التنفيذى بإطلاق إسم النائب الراحل حسين عبد المجيد على مركز شباب الغابات بدراو ، تأكيداً على حرص محافظة أسوان على تكريم الرموز الوطنية والشخصيات العامة التى ساهمت بإخلاص فى خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية والعمل العام بالمحافظة .