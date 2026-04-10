حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي على اداء فريق الزمالك امام نظيره شباب بلوزداد في مباراته بإستاد نيلسون مانديلا ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب المستكاوي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدف من حملة شمالية زملكاوية حيث كان هناك ثلاثة اجنحة بيضاء . ما قبل هدف الزمالك للبرازيلي بيزيرا دقائق ضغط وامتلاك الكرة في منطقة شباب بلوزداد . أمام حضور جماهيرى كبير . وكانت لشباب بلوزداد فرصة هدف أنقذها قائم الزمالك وسدد بيزيرا كرة هدد بها مرمي بلوزداد ثم عبد الله السعيد بتسديدة قوية تصدي لها حارس الشباب".



افتتح خوان بيزيرا التسجيل لصالح نادي الزمالك في شباك شباب بلوزداد الجزائري، بالدقيقة 28 من عمر المباراة، في مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على استاد نيلسون مانديلا.



تشكيل الزمالك



دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

وضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.