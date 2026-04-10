بيزيرا يمنح الزمالك التقدم أمام شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية

افتتح خوان بيزيرا التسجيل لصالح نادي الزمالك في شباك شباب بلوزداد الجزائري، بالدقيقة 28 من عمر المباراة، في مواجهة ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقامة على استاد نيلسون مانديلا.

تشكيل الزمالك

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ

دكة البدلاء

وضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد عواد، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف، وسيف الجزيري.

أفضلية مبكرة للزمالك

وجاء هدف بيزيرا ليمنح الزمالك الأفضلية في اللقاء، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مواجهة الإياب في القاهرة.