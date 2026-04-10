قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في إطار بطولة الدوري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثانية من مجموعة البطولة للدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - باسكال فيري

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي