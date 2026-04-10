محمود ناجي حكماً لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولي محمود ناجي لإدارة مباراة الأهلى وسموحة غدا السبت في الجولة الثانية بالمرحلة النهائية للمجموعة الأولي بالدوري المصري، ويعاونه وائل فرحان علي تقنية الفيديو.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك؛"محمود ناجى حكماً لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري".

ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمنافسات مجموعة التتويج على بطولة الدوري الممتاز.



يستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى الثامنة مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بدوري نايل.