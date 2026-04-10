الزمالك يتعادل مع البنك الأهلي في دوري اليد

تعادل فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك مع نظيره البنك الأهلى بنتيجة 23-23 على صعيد الجولة الثانية عشر من دورى المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

وكان فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي فاز علي نظيره الزمالك بنتيجة 26-22 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في إطار الجولة السابعة بالمرحلة الثانية بدوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 30 أبريل موعد الدور قبل نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2025-2026، بينما تم تحديد يوم 1 مايو للدور النهائي لتحديد البطل ومباراة تحديد صاحب البرونزية.