ختام ناجح لبطولة الجمهورية للبوتشيا.. تتويج الأبطال بعد منافسات قوية

اختتم الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا منافسات بطولة الجمهورية للبوتشيا، التي أُقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 8 و9 أبريل 2026، وسط أجواء تنافسية متميزة ومستوى فني رفيع عكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في مصر.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والهيئات الرياضية على مستوى الجمهورية، حيث قدموا أداءً قويًا ومشرفًا أكد اتساع قاعدة الممارسة ونجاح جهود الاتحاد في دعم ورعاية أبطال رياضات ذوي القدرات الخاصة.

وحضر منافسات اليوم الأول نصر الضو، أمين صندوق الاتحاد، بينما شهد اليوم الثاني حضور الدكتور أحمد آدم، رئيس الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا، يرافقه الأستاذ حسام مبارك، عضو مجلس إدارة الاتحاد، حيث حرصوا على متابعة المنافسات ودعم اللاعبين المشاركين، مشيدين بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تتويج مصطفى أبو سعدة من مؤسسة الحسن بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي رجال BC4، يليه نبيل عويس من نادي الإيمان بالميدالية الفضية، ثم هاني محمد من نادي الحرية بورسعيد بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفردي بنات BC4، حصدت هناء علام من نادي شباب المنوفية الميدالية الذهبية، وجاءت سماح محمد من نادي بهتيم في المركز الثاني، فيما نالت إيثار أحمد من مؤسسة الحسن الميدالية البرونزية.

وفي تصنيف BC1 بنات فوق السن، توجت تسنيم جودة من نادي البنك الأهلي بالمركز الأول، تلتها ندى إبراهيم من النادي القومي في المركز الثاني، ثم رانيا رضا من نادي النصر في المركز الثالث، بينما أحرز محمد عبد القادر من نادي الإعلاميين المركز الأول في تصنيف BC1 بنين فوق السن، وجاء عرفة يوسف من نادي السلام بنها في المركز الثاني، وحل أحمد عبدة من مؤسسة الحسن ثالثًا.

وفي منافسات الفردي رجال BC2، فاز مهند فوزي من نادي النصر بالميدالية الذهبية، تلاه إسلام المدلع من نادي البنك الأهلي بالميدالية الفضية، ثم عمرو يوسف من نادي بهتيم بالميدالية البرونزية. أما في منافسات الفردي بنات BC2، فقد حصدت رحمة سعيد من نادي البنك الأهلي الميدالية الذهبية، وجاءت يسرية السيد من مؤسسة الحسن في المركز الثاني.

كما توج سمير عبد المعز من نادي البنك الأهلي بالميدالية الذهبية في منافسات الفردي رجال BC3، تلاه عبدالرحمن سعد من نادي النصر بالميدالية الفضية، فيما حصل أحمد عز من مؤسسة الحسن على الميدالية البرونزية. وفي منافسات الفردي بنات BC3، أحرزت رحمة مصطفى من مؤسسة الحسن الميدالية الذهبية، وجاءت رحمة هشام من نادي الحرية في المركز الثاني، بينما نالت صفاء طه من نادي النصر الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الفردي رجال BC5، توج حسام طاهر من نادي البنك الأهلي بالميدالية الذهبية، تلاه أحمد ممدوح عمران من نادي النصر بالميدالية الفضية، وجاء أنس محمد من نادي بهتيم في المركز الثالث. أما في منافسات الفردي بنات BC5، فقد حصدت إسراء حسين من نادي بهتيم الميدالية الذهبية، تلتها ملك ممدوح من نادي البنك الأهلي بالميدالية الفضية، بينما حصلت يارا وحيد من مؤسسة الحسن على الميدالية البرونزية.

وفي ختام المنافسات، أشاد الحضور بالمستوى الفني المتميز للاعبين والتنظيم الجيد للبطولة، مؤكدين أهمية هذه الفعاليات في إعداد كوادر رياضية قادرة على تمثيل مصر في المحافل القارية والدولية.

كما أعلن الاتحاد المصري للقدرة الرياضية والبوتشيا تأجيل مسابقات الزوجي والفرق إلى موعد لاحق، على أن يتم إخطار الأندية المشاركة بالتفاصيل في حينه.