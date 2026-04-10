سيميوني يرد على شكوى برشلونة: معتادون على هذه الأمور في مدريد

علق الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، على شكوى برشلونة المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقب خسارة الفريق الكتالوني أمام "الروخي بلانكوس" في دوري الأبطال.

وكان برشلونة خسر على ملعبه بهدفين دون رد أمام أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتقدم بشكوى رسمية بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة بقيادة الحكم الروماني إستيفان كوفاتش.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إشبيلية، قال سيميوني: "نحن نعيش في مدريد ومعتادون على هذا النوع من المواقف، ومن يفهم يدرك الأمر بسهولة، وهذا لا يؤثر علينا".

وأضاف ردًا على تساؤلات بشأن الضغوط: "هل اشتكيت من ضغط ريال مدريد؟ لم أشتكِ، أنا فقط علّقت على رأي طُرح حول برشلونة".

وعن موقف الحارس يان أوبلاك، أوضح المدرب الأرجنتيني أنه لم يتعافَ بعد بشكل كامل، مؤكدًا أهميته للفريق، معربًا عن أمله في جاهزيته لمواجهة الإياب أمام برشلونة.

كما تطرق سيميوني للحديث عن وضع إشبيلية، مشيرًا إلى أن الأزمة التي يمر بها النادي أعمق من مجرد نتائج، مؤكدًا ارتباطه الشخصي بالنادي وتمنياته له بالتوفيق.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي إشبيلية في المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة بين الفريقين.