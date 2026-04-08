أتلتيكو مدريد يحافظ على تقدمه بهدف أمام برشلونة في الكامب نو

انتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد على مضيفه برشلونة بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب كامب نو ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

شهدت المباراة طرد اللاعب باو كوبارسي من برشلونة في الدقيقة 44، ليكمل الفريق الكتالوني اللقاء بعشرة لاعبين فقط. فيما سجل جوليان ألفاريز الهدف الأول للأتلتي في الدقيقة 45، مانحًا فريقه أفضلية قبل انطلاق الشوط الثاني.

برشلونة:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جويل كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جواو كانسيلو

الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني ألمو

الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد

أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: ناهويل مولينا، لو نورماند، دافيد هانكو، ماتيو روجيري

الوسط: جوليانو سيميوني، ماركوس يورنتي، كوكي، أديمولا لوكمان

الهجوم: جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان

وتدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي الروماني استيفان كوفاكس.

يغيب عن برشلونة كل من فرينكي دي يونج، كريستنسن، ورافينيا، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية بيرنال.

وعلى الجانب الآخر، يغيب عن أتلتيكو مدريد كل من أوبلاك، كاردوسو، وباريوس، مع احتمالية غياب خيمينيز بسبب الشكوك الطبية.

بطاقات صفراء قد تؤثر على الإياب

تُشير التحذيرات إلى أن تلقي أي من لاعبي أتلتيكو مدريد، وهم: تياجو ألمادا، روبن لو نورماند، كليمنت لينجليه، ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، ماتيو روجيري، وجوليانو سيميوني، بطاقة صفراء في المباراة الحالية، سيؤدي إلى غيابهم عن لقاء الإياب في ملعب ميتروبوليتانو.



