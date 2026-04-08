مصدر بالزمالك: احتمالية رحيل محمد صبحي بنهاية الموسم

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود احتمالية لرحيل حارس المرمى محمد صبحي عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري، في ظل تطورات ملف الحراسة خلال الفترة الأخيرة

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نقلًا عن مصدر داخل القلعة البيضاء: “محمد صبحي قد يرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الثاني في الجزائر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.