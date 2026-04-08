الزمالك يحسم موقف نجومه.. لا نية لرحيل أي عنصر أساسي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن كواليس جديدة داخل نادي الزمالك، بشأن خطة الفريق للموسم المقبل.

ونقل أحمد حسن، عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مصدر داخل القلعة البيضاء قائلًا: “ادارة الكرة تقرر الإبقاء على كل العناصر الأساسية في الموسم المقبل وعدم رحيل أي منهم”.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الثاني في الجزائر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.