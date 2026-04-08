سيف زاهر يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك قبل مواجهة بلوزداد الجزائري

رصد مسؤولو نادي الزمالك مكافآت خاصة للفريق الأول لكرة القدم حال تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الثاني في الجزائر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.