مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته.. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهما الصحفي محمد سمير وشاح، اليوم الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تسير على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة الشيخ عجلين، ما أدى إلى استشهاد الصحفي وشاح على الفور، إلى جانب مواطن آخر كان برفقته. ويعمل وشاح مراسلًا لقناة “الجزيرة مباشر”، حيث كان يغطي الأحداث الميدانية في قطاع غزة.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تعرض الصحفي لحملات تحريض واتهامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتماء إلى حركة حماس، دون تقديم أدلة رسمية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد وشاح، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يرفع عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 262 صحفيًا، في ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف الإعلاميين في القطاع.

وأدان المكتب بشدة ما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد للصحفيين”، داعيًا المؤسسات الصحفية الدولية، بما في ذلك الاتحادات الصحفية العالمية والعربية، إلى إدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أطراف دولية داعمة له، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الهجمات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف ما وصفه بجرائم الإبادة بحق المدنيين.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف متكررة وإطلاق نار من الآليات العسكرية، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى عشرات الآلاف، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع.