قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين: نرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران وندعو لحل دائم للملف النووي
نائب الرئيس الأمريكي يُحذّر طهران: فتح مضيق هرمز شرط أساسي لاستمرار الهدنة وإلا عودة الحرب
برلماني يحذّر الحكومة: عدم وجود خطة تنفيذية لاستقطاب استثمارات تشغيلية يُهدّد النمو الاقتصادي
باريس سان جيرمان يتقدم على ليفربول بهدف في الشوط الأول
خبير اقتصادي: التعافي من 38 يوم حرب سيتطلب وقتا
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي.. غدا
"بين وجع ليلى علوي وصرخة هيفاء وإليسا".. نجمات الفن يواجهن صمت العالم: "لبنان يضيع”
أبو الغيط يؤكد للرئيس اللبناني التضامن الكامل مع الشعب والدولة
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: مصر تمتلك خبرة واسعة في التوسط بين الأطراف المتنازعة
رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: القيم هي أساس بقاء الحضارات
سيناريوهات مرعبة ين الحرب والهدنة.. الساعات القادمة ستحسم مصير المنطقة| تفاصيل
سفارة إيرانية لـ ترامب: إذا لم يكن لديك طوق للكـ لب المسعور "إسرائيل" هل نشتري لك واحدا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رحلا وهما يوثقان الحقيقة.. لقاء سابق يجمع الشهيدين محمد وشاح وأنس الشريف

وشاح وانس الشريف
وشاح وانس الشريف
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا يظهر لقاءً سابقًا يجمع بين مراسلي قناة الجزيرة الشهيدين محمد وشاح وأنس الشريف، في لحظة مشتركة قبل استشهادهما، ما يعكس التزامهما بنقل الحقيقة بشجاعة ومهنية.

يذكر أن الصحفي محمد وشاح، مراسل قناة الجزيرة، استشهد مساء اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة كانت تسير على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف السيارة التي كان يستقلها الصحفي محمد وشاح، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تعرض الصحفي لحملات تحريض واتهامات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانتماء إلى حركة حماس، دون تقديم أدلة رسمية.

من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد وشاح، مؤكدًا أن هذا الاستهداف يرفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب إلى 262 صحفيًا، في ما وصفه بسياسة ممنهجة تستهدف الإعلاميين في القطاع.

وأدان المكتب بشدة ما وصفه بـ”الاستهداف المتعمد للصحفيين”، داعيًا المؤسسات الصحفية الدولية، بما في ذلك الاتحادات الصحفية العالمية والعربية، إلى إدانة هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أطراف دولية داعمة له، المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الهجمات، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف ما وصفه بجرائم الإبادة بحق المدنيين.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف متكررة وإطلاق نار من الآليات العسكرية، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى عشرات الآلاف، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية واستمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية في القطاع.

محمد وشاح انس الشريف غزة حرب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

