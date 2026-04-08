الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة والدفع أونلاين.. يتزايد اهتمام مالكي السيارات في مصر خلال الفترة الآتية بمعرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وطرق سدادها إلكترونيًا، وذلك لتجنب الغرامات المالية أو التعرض لأي مساءلة قانونية، خاصة مع التوسع في الخدمات الرقمية التي توفرها الجهات الرسمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين .

وفي هذا الإطار، أتاحت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الخدمات المرورية المتكاملة، من أبرزها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بأنواعها المختلفة، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني والتظلم، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويحد من التكدس داخل الوحدات المرورية .

واقرأ أيضًا:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 عبر موقع النيابة العامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور بسهولة من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة، عبر خطوات بسيطة تتيح الوصول إلى تفاصيل المخالفات المسجلة على السيارة .

تبدأ الخطوة الأولى بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ثم اختيار خدمة الاستعلام، يليها الضغط على خيار مخالفات رخص المركبة، وبعد ذلك يتم إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة بشكل صحيح .

وفي الخطوة الآتية يتم الضغط على إجمالي المخالفات، لتظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل كل مخالفة بشكل دقيق .

الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن أيضًا الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 باستخدام رقم السيارة من خلال بوابة مصر الرقمية، التي تقدم خدمات حكومية متنوعة بشكل إلكتروني يسهل على المواطنين الوصول إليها من أي مكان .

وتتم عملية الاستعلام عبر الدخول إلى موقع مصر الرقمية، ثم اختيار «مركباتي” من قسم خدمات مصر الرقمية، وبعدها النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة”، ثم الضغط على «بدء الخدمة” .

ويجب في هذه المرحلة تحديد نوع الرخصة وإدخال رقم اللوحة، سواء كانت لوحة حديثة أو قديمة، ثم كتابة رقم السيارة بشكل صحيح، لتظهر بعد ذلك قائمة المخالفات المسجلة إن وجدت، مع عرض تفاصيلها كاملة .

طرق دفع مخالفات المرور 2026 أونلاين بسهولة

أتاحت النيابة العامة خدمة سداد المخالفات المرورية إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة .

ولسداد المخالفات، يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، ثم اختيار خدمة «الدفع”، وبعدها الضغط على «الدفع الإلكتروني”، مع تحديد نوع الرخصة المراد سدادها .

في الخطوة الآتية يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، ثم الضغط على «إجمالي المخالفات”، لتظهر قيمة المبلغ المستحق، وبعدها يمكن اختيار وسيلة الدفع المناسبة .

وتشمل وسائل الدفع إدخال بيانات بطاقة الدفع سواء الفيزا أو الماستركارد، ثم الضغط على زر «سداد”، لإتمام العملية بنجاح والحصول على تأكيد الدفع .

كيفية التظلم على مخالفات المرور 2026 إلكترونيًا

تتيح النيابة العامة أيضًا خدمة التظلم على مخالفات المرور 2026، في حال وجود اعتراض على إحدى المخالفات المسجلة، وذلك من خلال خطوات محددة عبر الموقع الإلكتروني .

تبدأ العملية بالدخول إلى موقع النيابة العامة، ثم اختيار «خدمات المرور”، وبعدها الضغط على «التظلمات”، ثم تحديد التظلم على مخالفات رخص المركبات .

وفي الخطوة الآتية يتم إدخال رقم لوحة السيارة، ثم كتابة البيانات الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف، وبعدها الضغط على «تفاصيل المخالفات” .

يمكن بعد ذلك اختيار المخالفة المراد التظلم عليها، مع ضرورة قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة، والضغط على «إرسال الطلب” .

وفي النهاية يظهر رقم التظلم الخاص بالمستخدم، والذي يجب الاحتفاظ به لمتابعة حالة الطلب لاحقًا ومعرفة نتيجة التظلم .

أهمية خدمات المرور الإلكترونية في مصر 2026

تعكس هذه الخدمات الإلكترونية التطور الكبير في منظومة التحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان المواطنين إنجاز العديد من المعاملات المرورية بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة .

كما تسهم هذه الخدمات في تقليل الازدحام داخل الوحدات المرورية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال إتاحة تفاصيل المخالفات بشكل واضح للمواطنين .

ويظل الالتزام بالاستعلام الدوري عن المخالفات وسدادها في الوقت المناسب خطوة مهمة لتجنب تراكم الغرامات، والحفاظ على الالتزام بالقوانين المرورية داخل الدولة .