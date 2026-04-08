البيت الأبيض: ترامب ماضٍ في إنهاء القدرات الصاروخية لإيران وسط تطورات إقليمية متسارعة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على المضي قدماً في استراتيجية تهدف إلى القضاء على القدرات الصاروخية الإيرانية، في إطار التصعيد المتزايد في الملفات الأمنية بالمنطقة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة

وأضاف البيت الأبيض أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في خطوة وُصفت بأنها مرتبطة بتفاهمات أمنية وجيوسياسية حساسة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته، أوضح البيان أن لبنان لم يكن جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخراً، ما يعكس استمرار التعقيد في مسارات التهدئة داخل المنطقة.

