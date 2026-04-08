ترامب: مفاوضات إيران ستجرى خلف الأبواب المغلقة وتركيز على القضايا الأساسية فقط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن المحادثات مع إيران ستجرى خلف أبواب مغلقة، مشيراً إلى أن واشنطن لن تناقش سوى "مجموعة محدودة من القضايا الأساسية" خلال هذه المفاوضات.

وفي منشور له عبر منصة "تروث سوشال"، شدّد ترامب على أن هناك الكثير من المعلومات والاتفاقات والقوائم المتداولة في وسائل الإعلام ومن قبل بعض الأفراد، دون أن يكون لهم أي صلة حقيقية بمسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران.

ووصف ترمب بعض هؤلاء بأنهم "غير موثوقين"، معتبراً أنهم يقدمون أنفسهم كوسطاء أو مصدر معلومات رغم عدم ارتباطهم بأي شكل من الأشكال بالمحادثات الجارية.