«مطبخ الخير» يُوزع 2000 وجبة إفطار مجاناً للصائمين في يوم عرفات بالخانكة

أطلق "مطبخ الخير"، للعام الخامس علي التوالي مبادرة لإفطار الصائمين في يوم عرفات شملت أسر الأيتام والأرامل والحالات الإنسانية وأسر الجالية السودانية المقيمين بقري دائرة مركز الخانكة، وذلك إنطلاقا من المسئولية المجتمعية التي يتبناها "مطبخ الخير"، تجاه أهالينا الأكثر إحتياجا سواء كانت داخل أو خارج نطاق المحافظة.



وقال "فتحي حرب"، مؤسس "مطبخ الخير"، بأن المطبخ منذ تدشينه من 5 سنوات وهو يعمل علي مدار أيام العام حيث يقوم بتجهيز 1500 وجبة يوميا يتم توزيعها من خلال منفذ المطبخ، إضافة إلي توصيل الوجبات للحالات المرضية وكبار السن لمنازلهم حتي لا يتحملوا مشقة الذهاب والعوده في ظل إرتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وبرودة الطقس في فصل الشتاء ورأفتاً بحالتهم الصحية، مضيفا بأن هذا العام أطلق فريق عمل المطبخ مبادرة جديدة لتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في يوم عرفات علي الطرق الرئيسية، وركاب قطار الضواحي، لمن لم يسعفهم الوقت للوصول إلي منازلهم.

وأضاف مدير مطبخ الخير، بأن تكلفة الوجبة الواحده 75 جنيها ويتم دعمها من خلال تبرعات ومساهمات أهل الخير الذين يبادرون بالمشاركة في إطعام الصائمين في يوم عرفات، سواء بالدعم النقدي أو توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن، موضحاً بأن فريق الطهاه بالمطبخ يبدأون عملهم في إعداد وتجهيز وجبات الأفطار للصائمين عقب صلاة الفجر مباشرة، وينتهوا منها قرابة الثالثة عصرا، لتبدأ بعدها عملية تغليف وتعبئة الوجبات لتنطلق بها فرق الشباب المتطوعين علي الطرق السريعه والرئيسية ومحطات القطار لتوزيعها علي الصائمين والمحتاجين والأكثر إحتياجا لإدخال الفرحه والسرور إلي نفوسهم.

ويأتي يوم وقفة عرفات من كل عام محملًا بالخير والعطاء، ليبادر محبي الخير، لتقديم المساعدة في تلك الأيام المباركة لكل من يحتاجها، وخاصة نشر فضيلة الإطعام وتجهيز وجبات الصائمين، وفي "مطبخ الخير"، بمنطقة الجبل الأصفر، التابعة لمركز الخانكة تتظافر جهود القائمين عليه من فريق المتطوعين لرسم الإبتسامة على وجوه الغير قادرين.