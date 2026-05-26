محافظ القاهرة يكلف تامر محمد عبد العظيم برئاسة حى المقطم

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، تكليف تامر محمد عبد العظيم أبو الغيط، رئيس حى شرق شبرا الخيمة السابق، بالعمل رئيسًا لحى المقطم، لبلوغ رئيس الحى الحالى السن القانونية للمعاش.

وكان قد حذر د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون مع أى مخالف يحاول استغلال فترة اجازة العيد للقيام ببناء مخالف مؤكدًا أنه سيتم إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم الثلاثاء وقفة عيد الأضحى لمتابعة أعمال استكمال إزالة المخالفات البنائية بحى المقطم.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات إزالة المخالفات مستمرة فى كافة الأحياء .

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ ، و١١٤ .

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.