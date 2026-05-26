مفيش استثناءات.. محافظ القاهرة يتوعد مخالفى البناء فى العيد

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون مع أى مخالف يحاول استغلال فترة إجازة العيد للقيام ببناء مخالف، مشددا على أنه سيتم إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين للنيابة المختصة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها اليوم، الثلاثاء، وقفة عيد الأضحى لمتابعة أعمال استكمال إزالة المخالفات البنائية بحى المقطم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

كما أكد استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات إزالة المخالفات مستمرة فى جميع الأحياء.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

وقال إنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦ و١١٤ .

رافق محافظ القاهرة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.