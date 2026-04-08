ترامب: الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مشمولة" في وقف إطلاق النار المؤقت

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان بأنها "مناوشات منفصلة" مع حزب الله، وأنها "غير مشمولة" في اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وقال ترامب - في اتصال هاتفي مع قناة "بي بي إس نيوز" الأمريكية - "نعم، لم تكن هذه الضربات مشمولة في الاتفاق؛ بسبب حزب الله؛ لم تكن مشمولة في الاتفاق؛ سيتم التعامل مع هذا الأمر أيضاً. لا بأس".

وصرح مسئول رفيع في البيت الأبيض - لشبكة "سي إن إن" أمس - بأن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية ريثما تستمر المفاوضات، لكن بدا أن ترامب يتقبل استمرار إسرائيل في قصف لبنان خلال هذه الفترة.