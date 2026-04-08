ترامب يرجح أن تُعقد محادثات مع إيران قريبًا جدًا في باكستان دون مشاركة "فانس"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تُعقد محادثات سلام مع إيران في باكستان في القريب العاجل.

وأشار ترامب - في تصريحات خاصة لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية - إلى أن نائبه جيه دي فانس قد لا يشارك في هذه المحادثات إن عُقدت لدواعي أمنية.

وكانت باكستان قد اقترحت في وقت سابق استضافة قمة في إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب اجتماع ترامب بفريق المفاوضات الخاص به الذي يضم فانس والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوضع حد لـ 39 يومًا من القتال المتواصل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم، الأربعاء 8 أبريل 2026، موافقته على وقف إطلاق نار مع إيران لمدة أسبوعين بشرط وافقة إيران على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.