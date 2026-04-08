نتنياهو: وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إيران لا يمتد ليشمل لبنان، مشددًا على أنه تمسك بهذا الموقف خلال مسار التفاهمات الأخيرة.

وفي بيان رسمي، زعم نتنياهو أن إسرائيل حققت، وفق تعبيره، "إنجازات كبيرة وغير مسبوقة" خلال المواجهة، معتبرًا أن هذه النتائج كانت بعيدة المنال في السابق.

وأضاف أن ميزان القوة بات يميل لصالح إسرائيل، قائلاً إن إيران تمر بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مقابل ما وصفه بتعاظم قوة بلاده. كما شدد على أن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية تامة، وأن خيار استئناف العمليات العسكرية يبقى مطروحًا في أي وقت تراه القيادة مناسبًا.