شباب ورياضة بورسعيد ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الأضحى

أعلن محمد عبد العزيز المحضر ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد ، عن رفع درجة الاستعداد الى القصوي بجمع مراكز الشباب والاندية والمنشآت الرياضية والشبابية استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

جاء ذلك بناءا على توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، وتحت رعاية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد

واكد مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد ان هناك استعدادات مكثفة بالمديرية لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، من خلال مراكز الشباب والأندية ،حيث تستمر وزارة الشباب والرياضة في تنظيم مبادرة "العيد احلى مع مراكز الشباب" ، والتي يتم من خلالها فتح جميع مراكز الشباب خلال جميع أيام العيد بالمجان أمام الجمهور ، لحضور كافة الفعاليات التي يتم تنظيمها والأنشطة احتفالا بالعيد .

و أضاف "عبد العزيز " ، على أنه تم وضع برامج ترفيهية وأنشطة ثقافية وفنية بجميع مراكز الشباب احتفالا بالعيد ،موضحاً أن المديرية قامت بتوفير الدعم المادي لتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، وذلك لتوفير بيئة متكاملة لتنمية مهارات النشء والشباب ، وستقام حفلات DJ و مسرح للعرائس ومشاركة كل الفرق الفنية والشعبية بالمديرية في تلك الفعاليات.

وأشار إلى رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بجميع إدارات المديرية ومراكز الشباب والأندية بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد ، من خلال تكثيف كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد أنه تم التنبيه على مديري مراكز الشباب وعددها 23 مركزاً على مستوى المحافظة ،و32 نادي بتكثيف البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للنشء والشباب والرياضيين وممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتوعية على مدار أيام العيد ، إيماناً بدور مراكز الشباب كمؤسسات مجتمعية متكاملة.

وأوضح "عبد العزيز" أنه تم توجيه مديري المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية والأندية بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الاضاءة و وصلات الكهرباء و تثبيت المرمى بالملاعب كلها و ألعاب الأطفال ، والتأكد من كافة عوامل الأمن والسلامة بالهيئات الرياضية أو الشبابية .

ووجه مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد ، بضرورة مراجعة عوامل الأمان في المنشآت الموجود بها حمام سباحة ونظافتها وتطهيرها ، و المتابعة الفورية مع المديرية خاصة ، والتأكيد على وجود المنقذين و المشرفين أثناء فترات العمل للحمام .

و أوضح "عبد العزيز" أن 23 مركزاً للشباب و 32 نادي رياضي ، بالإضافة إلى المدينة الرياضية و المدينة الشبابية اللتان تتبعان وزارة الشباب والرياضة ، ومعسكر الكشافة الدولي ، وبيوت الشباب ، وفندق اللجنة الرياضية والعاملين بالمديرية ، جميعها جاهزة لاستقبال المواطنين خلال ايام العيد.

وتشمل الاستعدادات تجهيز الملاعب ليلة العيد، مع مشاركة فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، لضمان تنظيم دخول آلاف المترددين بسلاسة، كما سيتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإضفاء أجواء البهجة على الأطفال،وسيتم إتاحة جميع إمكانيات المراكز وتشمل أيضا القري بالجنوب والغرب الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، بهدف إدخال الفرحة والسرور على الجميع ، مع تقديم أنشطة متنوعة تشمل الألعاب الرياضية، والملاهي، وحمامات السباحة، وصالات البلياردو وتنس الطاولة حيث تستمر الفعاليات الترفيهية على مدار أيام العيد.

وتأتي مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" التي يتم تنفيذها خلال أيام العيد ، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، وعدم اقتصارها على الأنشطة الرياضية فقط، بل توسيع قاعدة المشاركين في الفعاليات الثقافية والترفيهية، بما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ودعم رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة.