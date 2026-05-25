57 منقذًا ضمن خطة التأمين الشاملة للإنقاذ على شاطىء بورسعيد

بإجمالي 74 منقذ ومشرف و معدة ضمن منظومة الإنقاذ لتأمين رواد شاطئ بورسعيد خلال فترة العيد
محمد الغزاوى

 أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية منظومة الإنقاذ الجديدة بشاطئ بورسعيد، والوقوف على مستوى الاستعدادات والإجراءات المتخذة لتأمين المواطنين ورواد الشاطئ خلال فترة العيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والأستاذة إنجي موسى مديرة إدارة السياحة والمصايف والشاطئ، وممثلو إدارة الورش بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد محافظ بورسعيد معدات وتجهيزات شركة الإنقاذ الجديدة، واطلع على مستوى جاهزية فرق الإنقاذ والمشرفين والمعدات المخصصة لتأمين الشاطئ، كما تابع آليات انتشار الفرق على امتداد الشاطئ وخطط التدخل السريع للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والحماية لرواد الشاطئ.

واستعرض المحافظ حجم القوى البشرية العاملة ضمن منظومة الإنقاذ، والتي تضم 74 منقذ و مشرف ومعدة، تشمل 57 منقذًا و7 سائقي معدات و10 مشرفين،  وذلك ضمن خطة متكاملة لتأمين الشاطئ خلال موسم الصيف وفترة عيد الأضحى المبارك.

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال إنشاء وتركيب 40 برج مراقبة حديثًا بطول الشاطئ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 15 برجًا حتى الآن، بما يسهم في تعزيز منظومة المتابعة والرصد ورفع كفاءة أعمال الإنقاذ.

وتفقد المحافظ كذلك المعدات ووسائل الإنقاذ الحديثة التي تشمل 5 موتوسيكلات "جي سكاي" و2 لانش بقوة 40 حصانًا، إلى جانب متابعة جاهزية العوامات وصفارات الإنذار وأجهزة اللاسلكي ومختلف أدوات ومهام الإنقاذ، للتأكد من كفاءتها واستعدادها للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة بصورة سريعة وفعالة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين خلال موسم الصيف والأعياد، مشددًا على ضرورة الجاهزية الكاملة والتواجد المستمر لفرق العمل وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ.

وأشار المحافظ إلى أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة الاستعدادات لضمان توفير بيئة آمنة ومناسبة لرواد شاطئ بورسعيد خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

