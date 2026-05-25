محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، ، شارع أسوان بحي المناخ، لمتابعة مستوى النظافة العامة والوقوف على الوضع الميداني بالشارع، والتأكد من انتظام أعمال رفع المخلفات وتحسين البيئة المحيطة.

وتابع المحافظ سير أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشارع، واطلع على جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات بما يحقق مظهرًا حضاريًا لائقًا بالمنطقة.

توجيهات بسرعة رفع المخلفات وتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، مع سرعة التعامل مع أي تراكمات قد تؤثر على الحركة أو المظهر العام، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع والمناطق السكنية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل جهودها في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يحقق بيئة حضارية ومستوى أفضل من الخدمات لأبناء بورسعيد