استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفدًا من الكنيسة الإنجيلية برئاسة القس بهاء رشاد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد الكنيسة الإنجيلية، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة الطيبة التي تعكس عمق العلاقات وروح الود والتسامح بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل نموذجًا مشرفًا للوحدة الوطنية والتلاحم بين جميع فئات المجتمع.

محافظ بورسعيد يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

وأكد المحافظ أن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتجديد أواصر المحبة والتعاون، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب القس بهاء رشاد عن خالص التهنئة لمحافظ بورسعيد وأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بحالة الترابط والمحبة التي تجمع أبناء بورسعيد، ومؤكدًا أن روح الوحدة الوطنية ستظل دائمًا أساس قوة المجتمع المصري.