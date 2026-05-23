محافظ بورسعيد يوجه ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن بنك الشاي.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، عدد من المناطق السكنية والشوارع بحي الضواحي، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات والوقوف على احتياجات المواطنين، موجها ببدء أعمال رفع الكفاءة والتطوير بعدد من المناطق الحيوية بنطاق الحي.

وشملت جولة المحافظ تفقد مناطق مساكن بنك الشاي، ومساكن التصنيع “العمارات الرمادي” ومساكن المنطقة الصناعية، إلى جانب متابعة أوضاع عدد من الشوارع الرئيسية شارع رأفت جبر وشارع محمد غندر، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحسين المظهر الحضاري بتلك المناطق.

تطوير شامل بالمناطق السكنية..يشمل أعمال الرصف ورفع كفاءة شبكات الصرف وتحسين منظومة الإنارة وأعمال اللاندسكيب والتشجير

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي.

وخلال الجولة، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة بدء تنفيذ أعمال التطوير بالمناطق المستهدفة بما يشمل رفع كفاءة الطرق والأرصفة وتحسين منظومة الإنارة والتوسع في أعمال التشجير واللاندسكيب، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بتلك المناطق.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة البيئة المحيطة بالمناطق السكنية وتحقيق السيولة المرورية مع الاهتمام بأعمال النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير مختلف الأحياء والارتقاء بالبنية التحتية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخلق بيئة حضارية متكاملة تواكب أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات، مؤكدا علي استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ومخططات التطوير المستقبلية.