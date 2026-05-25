محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان الانضباط بالأسواق

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من منافذ توزيع اللحوم التابعة لمحطة تسمين الماشية ومشروع "أمان"، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جاهزية الأسواق والمنافذ المختلفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين، والدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على المجازر

وشملت الجولة تفقد منفذ بيع اللحوم بحي المناخ التابع لمشروع تربية الماشية، بالإضافة إلى تفقد أحد محال الجزارة بحي الضواحي، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل المنافذ ومستوى الخدمات المقدمة، واطلع على آليات التشغيل والاستعدادات الجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

محافظ بورسعيد يشدد على وضع لافتات للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة وعدم المغالاة أو التلاعب في أسعار اللحوم

وخلال الجولة، اطمأن محافظ بورسعيد على توافر كميات اللحوم وجودتها، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ المنتجات بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المقررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير السلع بأسعار مناسبة

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية داخل المنافذ ومحال الجزارة، وتطبيق معايير الجودة بما يضمن تقديم منتجات آمنة والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأحياء المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع

كما وجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال الفترة الحالية، وزيادة معدلات المرور والمتابعة الميدانية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المعروض والالتزام بالأسعار المحددة والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين