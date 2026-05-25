قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقلة نفط تعبر هرمز تصل اليابان لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع إيران
إعلامي: ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات
وزيرة التضامن الاجتماعي توجه برفع درجات الاستعداد بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس بعثة حج الجمعيات يؤكد على خطة التصعيد إلى عرفات
قافلة "زاد العزة" الـ203 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس جامعة الأزهر: الحج مؤتمر عالمي يجمع الأمة من أقصاها إلى أقصاها تأكيدا على وحدتها
كنت مشغل شتائم جمهور الزمالك في وداني.. زيزو يكشف رد فعله قبل مواجهة الزمالك في السوبر
روبيو: اتفاق إنهاء الحرب مع إيران قد يُوقع اليوم
يليق بالملوك .. حفيظ دراجي يعلق على وداع جماهير الريدز لـ محمد صلاح
الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة
إصدار 10 آلاف جنيه عملة ورقية.. الحكومة تحسم الجدل
إصابة ميسي مع إنتر ميامي تثير القلق قبل كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الحملات الرقابية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان الانضباط بالأسواق

محافظ بورسعيد يشدد على وضع لافتات للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة وعدم المغالاة أو التلاعب في أسعار اللحوم
محافظ بورسعيد يشدد على وضع لافتات للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة وعدم المغالاة أو التلاعب في أسعار اللحوم
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عددًا من منافذ توزيع اللحوم التابعة لمحطة تسمين الماشية ومشروع "أمان"، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة توافر السلع الأساسية والاطمئنان على جاهزية الأسواق والمنافذ المختلفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، والأستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين، والدكتور أمجد يسري رئيس قسم التفتيش على المجازر

وشملت الجولة تفقد منفذ بيع اللحوم بحي المناخ التابع لمشروع تربية الماشية، بالإضافة إلى تفقد أحد محال الجزارة بحي الضواحي، حيث تابع المحافظ سير العمل داخل المنافذ ومستوى الخدمات المقدمة، واطلع على آليات التشغيل والاستعدادات الجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

محافظ بورسعيد يشدد على وضع لافتات للإعلان عن الأسعار بصورة واضحة وعدم المغالاة أو التلاعب في أسعار اللحوم

وخلال الجولة، اطمأن محافظ بورسعيد على توافر كميات اللحوم وجودتها، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ المنتجات بالمنافذ والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، مع الالتزام بالأسعار المقررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتوفير السلع بأسعار مناسبة

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والفنية داخل المنافذ ومحال الجزارة، وتطبيق معايير الجودة بما يضمن تقديم منتجات آمنة والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، بما يضمن رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطنين، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والأحياء المختلفة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع

كما وجه المحافظ مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية خلال الفترة الحالية، وزيادة معدلات المرور والمتابعة الميدانية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من جودة المعروض والالتزام بالأسعار المحددة والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات بما يحقق الانضباط داخل الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد منافذ بيع اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026

ظهور نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2026..والمديرية للطلاب: ادفع عشان تاخدها

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

«الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

بسبب مخالفات على مجرى النيل.. «الري» توضح أسباب إزالة قصر أكمل قرطام

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

زيزو

زيزو يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تجديد عقده مع الزمالك

ترشيحاتنا

أندي روبرتسون

روبرتسون يحسم اتفاقه مع توتنهام.. تفاصيل

صلح وغوارديولا

يا لفقد البرميرليج .. فارس عوض : صلاح وغوارديولا في يوم واحد

محمد صلاح

سيبقى للأبد مصدر فخر لكل عربي.. معلق رياضي يودع صلاح برسالةً موثرة

بالصور

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد