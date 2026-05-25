رفع درجة الاستعداد القصوى بمجزر بورسعيد الآلي استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مشروع تربية الماشية بمنطقة القابوطي والمجزر الآلي بحي الجنوب، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والإنتاجية والاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن جاهزية مختلف القطاعات الخدمية وتوفير احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والدكتور طارق فرنسيس مدير مديرية الطب البيطري، ومدير مشروع تربية الماشية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد مشروع تربية الماشية بالقابوطي، حيث تابع مراحل العمل داخل المشروع واستعرض معدلات الإنتاج وآليات الرعاية الصحية والبيطرية المقدمة للماشية، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في عمليات التربية والرعاية بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع ويدعم منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.



وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الإنتاجية والتنموية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة ودعم جهود زيادة الإنتاج بما يلبي احتياجات المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال وتجهيزات المجزر الآلي بحي الجنوب، واطلع على مستوى الاستعدادات الفنية والتشغيلية وجاهزية المعدات والأقسام المختلفة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية والوقائية وتطبيق الاشتراطات البيطرية اللازمة، لضمان توفير بيئة آمنة خلال استقبال الأضاحي طوال فترة العيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين شركة المياه والمجزر لتوفير المياه على مدار أيام عيد الأضحى و عدم انقطاع المياه داخل المجزر كما وجه رؤساء الأحياء وبورفؤاد بتفعيل المحاضر البيئية لمن يقوم بالذبح خارج المجزر.



ووجه المحافظ خلال الجولة برفع درجة الاستعداد والتأهب داخل مشروع تربية الماشية والمجزر الآلي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان جاهزية منظومة العمل بالكامل، والتأكد من توافر الرعاية البيطرية اللازمة وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، بما يساهم في توفير احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق خلال فترة العيد.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية استمرار العمل بكفاءة عالية وتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة.