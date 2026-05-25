وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، الجهات التنفيذية المعنية وقطاع التموين بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بكميات مناسبة وأسعار مستقرة، والتيسير على المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمنافذ التموينية ومنافذ بيع اللحوم، للتأكد من توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المحددة وجودة المعروض، والتصدي لأي محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة

محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى وتكثيف الرقابة على الأسواق

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والرقابية والجهات المختصة، مع تكثيف المرور الميداني خلال الفترة المقبلة، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والمواد الغذائية التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال موسم عيد الأضحى المبارك

كما وجه محافظ بورسعيد بتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول وسرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.