تزامنًا مع عيد الأضحى.. رفع67 طن مخلفات في حملة نظافة مكبرة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، برئاسة حسين الزمقان، حملة بنطاق الوحدة المحلية لقرية هو، استهدفت عددًا من الطرق والمحاور الحيوية بنطاق القرية.

وأوضح الزمقان، أن الحملة التي أشرف عليها عرفان فكار، رئيس مجلس قروي هو، أسفرت عن رفع نحو 67 طن من المخلفات الصلبة والقمامة، وتم نقلها إلى المدفن الصحي ومصنع السماد حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، أن أعمال الحملة شملت الطريق الغربي بداية من نجع حمزة مرورًا بكوبري الخمايسة وحتى طريق القنطرة، وصولًا إلى طريق الكمين، بالإضافة إلى طريق مفارق الألومنيوم بجوار العمارات حتى الطريق الرئيسي، وكذلك منطقة السوق، وطريق المصرف من كوبري المفارق وحتى نهايته، فضلًا عن منطقة الشادر الجديد وطريق مصر أسوان الزراعي.

من جانبه، وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة بشن حملات نظافة مكبرة بجميع المراكز والمدن والقرى، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، على ضرورة تكثيف الجهود لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول، وتطهير محيط المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد، بالإضافة إلى تمشيط الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأكد محافظ قنا، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، مشدداً على متابعة سير أعمال النظافة ورفع الإشغالات على مدار الساعة خلال أيام العيد، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة لعمال النظافة والفرق الميدانية لمنع أي تراكمات.