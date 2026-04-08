قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

عنده اكتئاب .. تفاصيل وفاة شاب على كوبري المظلات

رشا عوني

واقعة غامضة أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، عقب انتشار صورة مفزعة لشاب مشنوقاً على كوبري المظلات، بجوار سيارته، لتسود حالة من الغموض حول تفاصيل الواقعة و سبب وفاة الشاب بهذه الطريقة وهل هو من فعل ذلك بنفسه أم أنها جريمة قتل في وضح النهار؟.

وفي محاولة للبحث عن هوية الشاب المتوفي و كواليس الوفاة الغامضة وسببها، أظهرت التحقيقات الأولية أن الشاب يعمل سائق " أوبر" وقام بشنق نفسه نتيجة حالة نفسية سيئة يمر بها دفعته لإنهاء حياته بهذه الطريقة البشعة.

تفاصيل الواقعة

شهدت منطقة كوبري المظلات بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، واقعة مؤلمة بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقاً، حيث قام بتثبيت حبل في سور الكوبري وربطه حول عنقه، ليسقط جثمانه متدلياً في مشهد صادم.

بلاغ للأمن من الأهالي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغاً من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب معلقة أعلى الكوبري.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

تفاصيل وفاة شاب مشنوقاً على الكوبري

وبالفحص، تبين أن الشاب قام بركن سيارته على الكوبري، وأقدم على التخلص من حياته شنقاً، إذ عُثر على جثمانه متدلياً من حبل مربوط بسور الكوبري، كما تبين وجود إصابة عبارة عن جرح في الرقبة نتيجة التفاف الحبل.

ونقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبفحص متعلقاته عُثر بحوزته على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وحرر محضر بالواقعة.

الشاب شنق نفسه متعمداً

وبحسب التحقيقات الأولية في الواقعة، فقد تم معرفة هوية الشاب من خلال بطاقته الشخصية التي تم العثور عليها في سيارته، حيث أوضحت التحقيقات أن المتوفى يعمل سائق بشركة توصيل وأثناء سيره أعلى كوبري المظلات وقف بسيارة ثم نزل وصنع لنفسه مشنقة بحبل وعلق رقبته فيها ثم تدلي ليلقي مصرعه مختنقا.

سبب وفاة الشاب

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الشاب المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرته على تجاوز حزنه بعد وفاة والديه.

معرفة هوية الشاب وأسرته


خلال تفتيش متعلقات الشاب الموجودة بسيارته على الكوبري، تمكنت قوات الأمن من العثور على هاتفه المحمول وبطاقته الشخصية، وهو ما ساعد في تحديد هويته، فيما تم التحفظ على هذه المقتنيات لاستكمال التحقيقات والوصول إلى أسرته للوقوف على الأسباب والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب الواقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

السحب اليومي من ATM

البنزين

شحن عداد الكهرباء

الذهب

الأهلي ولجنة الحكام

ترامب ومجتبى خامنئي

ترشيحاتنا

الزمالك

البرازيل

مبادرة ٧ لفات

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

إبراهيم شعبان

د. محمد بشاري

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

مقال

المزيد