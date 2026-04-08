حياته ادمرت.. شاب يفقد قدميه وذراعه أسفل عجلات قطار أوسيم

شهدت مدينة أوسيم حادثا مؤلما عقب إصابة عامل ببتر في ذارع وقدميه عقب سقوطه أسفل عجلات القطار، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط شخص على القضبان أسفل عجلات القطار بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الامن الى مسرح الواقعة لفحص البلاغ.

تبين من الفحص والتحري أنه أثناء عبور المصاب من على شريط السكة الحديد اصطدم به القطار القادم من الإسكندرية متجهًا إلى منطقة بشتيل، ما أسفر عن تعرضه لبتر قدميه وأحد ذراعيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.