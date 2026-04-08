القبض على مدرس إنجليزي بتهمة التحرش بـ3 أطفال في درس خصوصي بأوسيم

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا من أولياء أمور ثلاثة طلاب في الصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث، بتعرض أبنائهم للتحرش الجنسي من مدرس لغة إنجليزية يتردد على منزل أحدهم لإعطاء دروس خصوصية للأطفال.

ألقت قوة أمنية من مباحث الجيزة القبض على المدرس المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مؤكدًا قيامه بالتحرش بالأطفال الثلاثة كل على حدة خلال أوقات مختلفة من الدروس.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.