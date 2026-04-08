خبير اقتصادي يعدد مكاسب الهدنة بين واشنطن وطهران على حركة الأسواق والنفط

أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران على وقف الحرب الدائرة بين الجانبين وتعليق القصف لمدة أسبوعين كهدنة مؤقتة، واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز للمرور الأمن لكافة السفن وناقلات النفط بشكل كامل، ستنعكس أثارها مباشرة على الاقتصاد العالمي.

تراجع النفط وارتفاع الذهب وصعود مؤشرات الأسهم

وأشار الخبير الاقتصادي ، في تصريحات لـ صدي البلد، إلى أن الهدنة ظهر أثرها الاقتصادي سريعا بالإيجاب بتراجع سعر النفط لأقل من 100 دولار للبرميل، فقد تراجع خام غرب تكساس بنسبة 19% ليقترب من 91 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 15% في مستهل التعاملات الآسيوية.

وأوضح غراب، أن الأثر الاقتصادي المباشر للهدنة المؤقتة انعكس على الأسواق العالمية بتراجع سعر النفط والغاز بشكل ملحوظ، وارتفاع أسعار الذهب والفضة، وشهدت الأسواق المالية ارتياحا مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فقد قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل قوي، إضافة لتراجع الطلب على العملة الأمريكية.

وأوضح أن استقرار الأسواق يظل مرهونا بتقدم وتطور المفاوضات والوصول لاتفاق شامل بوقف الحرب ومدى التزام كل طرف ببنود الاتفاق.

الهدنة مؤقتة والمفاوضات لا تعني انتهاء المخاطر

وأشار غراب، إلى أن الهدنة المؤقتة ومجرد وجود مفاوضات لا يعني انتهاء المخاطر ولكن يعني أن الأسواق خرجت من سيناريو الانفجار الكامل، وهذا يعني أن التصعيد قد يتوقف في الأيام المقبلة، ولذا قد ينتهي خطر تعطل الإمدادات واتساع الأزمة.

وأوضح أن التوصل لاتفاق نهائي يسهم في زيادة حجم إنتاج النفط وزيادة الإمدادات النفطية والغاز وبالتالي تراجع تدريجي لسعر النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، ولكن لن يحدث ذلك خلال وقت قصير.