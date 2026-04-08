برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خبير اقتصادي يعدد مكاسب الهدنة بين واشنطن وطهران على حركة الأسواق والنفط

الحرب بين أمريكا وإيران
الحرب بين أمريكا وإيران
أكد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران على وقف الحرب الدائرة بين الجانبين وتعليق القصف لمدة أسبوعين كهدنة مؤقتة، واستعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز للمرور الأمن لكافة السفن وناقلات النفط بشكل كامل، ستنعكس أثارها مباشرة على الاقتصاد العالمي.

تراجع النفط وارتفاع الذهب وصعود مؤشرات الأسهم

وأشار الخبير الاقتصادي ، في تصريحات لـ صدي البلد، إلى أن الهدنة ظهر أثرها الاقتصادي سريعا بالإيجاب بتراجع سعر النفط لأقل من 100 دولار للبرميل، فقد تراجع خام غرب تكساس بنسبة 19% ليقترب من 91 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر خام برنت بنسبة 15% في مستهل التعاملات الآسيوية.

وأوضح غراب، أن الأثر الاقتصادي المباشر للهدنة المؤقتة انعكس على الأسواق العالمية بتراجع سعر النفط والغاز بشكل ملحوظ، وارتفاع أسعار الذهب والفضة، وشهدت الأسواق المالية ارتياحا مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فقد قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل قوي، إضافة لتراجع الطلب على العملة الأمريكية.

وأوضح أن استقرار الأسواق يظل مرهونا بتقدم وتطور المفاوضات والوصول لاتفاق شامل بوقف الحرب ومدى التزام كل طرف ببنود الاتفاق.

الهدنة مؤقتة والمفاوضات لا تعني انتهاء المخاطر

وأشار غراب، إلى أن الهدنة المؤقتة ومجرد وجود مفاوضات لا يعني انتهاء المخاطر ولكن يعني أن الأسواق خرجت من سيناريو الانفجار الكامل، وهذا يعني أن التصعيد قد يتوقف في الأيام المقبلة، ولذا قد ينتهي خطر تعطل الإمدادات واتساع الأزمة.

وأوضح أن التوصل لاتفاق نهائي يسهم في زيادة حجم إنتاج النفط وزيادة الإمدادات النفطية والغاز وبالتالي تراجع تدريجي لسعر النفط والغاز خلال الفترة المقبلة، ولكن لن يحدث ذلك خلال وقت قصير.

