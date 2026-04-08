رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شم النسيم 2026.. موعد الإجازة الرسمية في مصر

إسراء عبدالمطلب

تشكل الإجازات الرسمية جزءًا مهمًا من حياة المواطنين في مصر، فهي تمنحهم فرصة للراحة والاستجمام بعيدًا عن ضغوط العمل اليومية، كما تُعد مناسبة للاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المهمة. 

ويحرص الجميع على معرفة مواعيد هذه الإجازات لتخطيط أوقاتهم وتنظيم الرحلات الأسرية أو الأنشطة الترفيهية. 

في عام 2026، حظيت إجازة شم النسيم باهتمام واسع بين المواطنين، خاصة بعد إعلان الحكومة عن موعدها رسميًا.

خلفية عن شم النسيم والإجازات الرسمية

يُعتبر شم النسيم أحد أبرز الأعياد الشعبية في مصر، ويحتفل به المصريون منذ العصور القديمة، ويرتبط ببداية فصل الربيع والتجديد في الطبيعة. 

ومن المقرر أن تصدر الحكومة المصرية قرارات لتحديد هذا اليوم كعطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في شركات القطاع العام والخاص.

 

موعد إجازة شم النسيم 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الاثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم، وتشمل هذه العطلة جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص. 

وقد تزايدت معدلات البحث على الإنترنت حول موعد هذه الإجازة بعد الإعلان الرسمي، فيما تساءل العديد عن باقي الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام.

 

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

إلى جانب شم النسيم، تشمل الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026 عدة مناسبات وطنية ودينية، وهي:

الجمعة 1 مايو: عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 27 مايو إلى الجمعة 29 مايو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الثلاثاء 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر 6 أكتوبر 1973).

 

أهمية معرفة مواعيد الإجازات

معرفة الإجازات الرسمية تساعد المواطنين على التخطيط للسفر، وتنظيم الأنشطة العائلية، فضلاً عن تأثيرها على الأعمال التجارية والقطاع الخاص، حيث يتم تعديل جداول العمل وفقًا لهذه المناسبات. 

كما تسهم هذه الإجازات في تعزيز الترابط الاجتماعي والاحتفاء بالمناسبات الوطنية والدينية التي تشكل جزءًا من الهوية المصرية.

تشير الإجازات الرسمية في مصر لعام 2026 إلى حرص الدولة على منح المواطنين فرصًا للراحة والاستمتاع بالأنشطة الاجتماعية والثقافية، مع التزام المؤسسات الرسمية والخاصة بتنظيم العمل وفقًا لهذه المواعيد.

ويأتي شم النسيم في صدارة هذه الإجازات، باعتباره مناسبة وطنية شعبية ذات أهمية ثقافية كبيرة، إلى جانب مجموعة من الإجازات الدينية والوطنية التي تعكس التنوع والثراء الثقافي للمجتمع المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عاطل تحرش بطالبة في أحد شوارع القاهرة

عصام صاصا

تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

المتهمين

خلافات مع والدتها.. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالإسكندرية

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد