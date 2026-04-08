ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، اليوم الأربعاء تعليمات لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لبيان بُثّ على قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بعد نحو ساعتين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجاء في البيان: "هذه ليست نهاية الحرب، ولكن على جميع فروع الجيش الالتزام بأمر المرشد الأعلى ووقف إطلاق النار".

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء الخليج وإسرائيل، حيث أبلغت عدة دول عن صواريخ قادمة فجر الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وافقت على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مع إيران.

وأعلنت كل من الكويت والإمارات أنهما تعملان على اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ قادمة من مواقع محددة في كل منهما.

وقال وزارة الداخلية البحرينية إن صفارات الإنذار دوت، وحثت السكان على البحث عن الأمان، بينما أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيراً مبكراً من خطر محتمل في محافظة الخرج وسط البلاد.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه رصد عدة صواريخ أُطلقت من إيران، ويعمل على اعتراضها، وتستجيب فرق الطوارئ لعدة مواقع سقوط صواريخ في وسط إسرائيل، وفقاً لنجمة داود الحمراء الإسرائيلية.