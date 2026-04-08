أحمد حمودة: الأهلي عاجز عن فسخ عقد «توروب» بسبب الشرط الجزائي.. ومستوى إمام عاشور في تراجع
لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور
«لاكاي» يقتحم المنافسة.. جدول ترتيب هدافي الدوري بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا
إذا كنت في ضيق وهم .. علي جمعة: 3 أمور تزيح جبال الغم
كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية
قبل انتهاء الموعد .. فئات لها أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة
بعد أزمة «وفا» .. جمال علام: لجنة الحكام تفتقد لجهود محمود البنا ومحمد الصباحي
أسامة كمال: «سلاح المُهل» سياسة أمريكية قديمة.. والوقت يتحوّل إلى أداة ضغط نفسي وسياسي
موعد مباراة الأهلي المُقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
بعد تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. جدول ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب
أسعار الحديد عالميًا ومحليًا اليوم الأربعاء 8-4-2026
لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

شحن عداد الكهرباء
شحن عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

أصبحت وسائل شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أكثر سهولة عبر التطبيقات الإلكترونية ونقاط الدفع الفوري.

ولكن هناك إجراء لا يجب تجاهله، وهو التحديث الدوري للعداد من خلال التوجه إلى شركة الكهرباء. هذا الإجراء، رغم بساطته، يمثل عنصرًا حاسمًا في ضمان دقة المحاسبة وتفادي الوقوع في شرائح استهلاك مرتفعة دون مبرر واضح.

ويؤكد متخصصون في قطاع الكهرباء أن شحن كارت العداد من داخل مقر شركة التوزيع لا يقتصر فقط على إضافة رصيد، بل يتضمن مجموعة من العمليات الفنية المهمة، في مقدمتها تحديث الساعة والتاريخ داخل العداد. إذ تعتمد منظومة الشرائح على توقيت دقيق، حيث يتم تصفير الاستهلاك مع بداية كل شهر. وفي حال وجود خلل في توقيت العداد، قد يستمر احتساب الاستهلاك ضمن شريحة مرتفعة لفترة إضافية، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المستهلك دون إدراك السبب.

كما تتيح عملية الشحن داخل الشركة إجراء ما يُعرف بـ"المراجعة العكسية" للبيانات، حيث يتم نقل كافة المعلومات المسجلة في العداد خلال الفترة السابقة إلى النظام المركزي. هذه الخطوة تساهم في اكتشاف أي أخطاء محتملة في تسجيل الاستهلاك أو أعطال تقنية قد تؤثر على دقة القراءة، ومن ثم تصحيحها بشكل فوري.

ولا تقتصر أهمية التحديث على الجوانب الفنية فقط، بل تمتد إلى مراجعة مؤشرات الأعطال أو التلاعب، والتي قد تظهر نتيجة عوامل بسيطة مثل الاهتزاز أو التعامل غير المقصود مع العداد. ويؤدي تجاهل هذه المؤشرات إلى احتمالية تراكم ملاحظات قد تُفسر لاحقًا كمخالفة، بينما يساهم التحديث الدوري في مسح هذه السجلات والتأكد من سلامة العداد.

من ناحية أخرى، يساعد الشحن عبر شركة الكهرباء على التأكد من تنفيذ تصفير الشرائح في موعده الصحيح، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة في حالات الاستخدام المرتفع.

لذلك، ينصح الخبراء بضرورة التوجّه إلى شركة الكهرباء مرة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل لإجراء هذا التحديث، مع تفضيل أن يتم ذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر، لضمان بدء دورة استهلاك جديدة وفقًا لأقل شريحة ممكنة وبأقصى دقة في الحساب.

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي

طرد محمد الشناوي بعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا .. ما السبب

لقطة ضربة الجزاء

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

ماجد عثمان

ماجد عثمان: الاستثمار في المرأة هو في حقيقته استثمار في مستقبل الوطن

شركة ميتا

من ميتا إلى مارس.. أكبر 5 شركات عالمية شراءً للطاقة النظيفة

البابا لاون

بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني غير مقبولة

بالصور

طريقة عمل كبات البيتزا الشهية .. خطوة بخطوة

طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا
طريقة عمل كبات البيتزا

5 بذور تساعد على خفض سكر الدم طبيعيًا .. نتائج فعّالة

بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم
بذور تساعد على خفض سكر الدم

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم .. بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت
طريقة عمل الفراخ بالبصل في الطاسة زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم شهي في البيت

طريقة عمل سلطة الرنجة.. طعم مميز وسهل التحضير

طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير
طعم مميز وسهل التحضير

كلمة السر شابوه

كلمة السر شابوه.. فنان يكشف سر العبارة الشهيرة وسبب غيابه ويفتح كواليس عمله الجديد

مصطفى شعبان

بعد 15 عاما.. حقيقة عودة مصطفى شعبان لـ الزوجة الرابعة 2 في رمضان 2027

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد