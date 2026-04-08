«دراسة حديثة».. قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

أظهرت دراسة حديثة نتائج مهمة حول تأثير قلة النوم على الصحة العامة، حيث كشفت أن الحرمان من النوم قد يكون عاملًا رئيسيًا في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية النوم المنتظم كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي.

وفقًا للبحث، الذى نشر فى موقع هيلثي، فإن الأفراد الذين يحصلون على ساعات نوم أقل من 6 ساعات يوميًا معرضون بشكل أكبر للإصابة بمشكلات صحية متعددة مقارنة بمن ينامون من 7 إلى 9 ساعات، مما يشير إلى أن النوم الجيد لا يقل أهمية عن التغذية السليمة والنشاط البدني.

كيف تؤثر قلة النوم على الصحة؟

يشير الباحثون إلى أن الحرمان من النوم يؤثر في العديد من وظائف الجسم الحيوية، ومنها:

جهاز المناعة: ضعف الاستجابة المناعية وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى.

العمليات الأيضية: اضطرابات في مستويات السكر والدهون

في الدم.

الضغط العصبي: ارتفاع هرمونات التوتر مما يؤثر على القلب والأوعية الدموية.

وتؤكد الدراسة أن هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تساهم في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض القلب، السكري من النوع الثاني، السمنة، وارتفاع ضغط الدم.

أسباب قلة النوم الشائعة

النوم

يرجع الباحثون أسباب الحرمان من النوم إلى مجموعة من العوامل، من بينها:

التوتر والقلق المستمر

عادات نوم غير منتظمة

التعرض للشاشات قبل النوم

نمط حياة مزدحم وغير متوازن

هذه العوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على دورة النوم الطبيعية، مما يؤدي إلى عدم الحصول على الراحة الكافية.

أعراض تشير إلى أنك لا تنام جيدًا

تأثير قلة النوم على الصحة العامة

قد لا يدرك البعض أنهم لا يحصلون على نوم كافٍ، لكن هناك بعض العلامات التي قد تدل على ذلك، مثل:

الشعور بالتعب المستمر خلال النهار

صعوبة في التركيز واتخاذ القرارات

تقلبات في المزاج

الحاجة المفرطة إلى القيلولة

نصائح لتحسين جودة النوم

يوصي الخبراء بعدة خطوات تساعد على تحسين نوعية النوم، ومنها: