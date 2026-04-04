بدون زيادة الوزن .. أفكار جديدة لعشاء خفيف قبل النوم

يعتقد كثيرون أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يؤدي حتمًا إلى زيادة الوزن، لكن الحقيقة ليست بهذه البساطة، فاختيار نوع العشاء هو العامل الأهم، وليس التوقيت فقط.

إذ يمكن تناول وجبة خفيفة قبل النوم دون القلق من زيادة الوزن، بشرط أن تكون متوازنة وسهلة الهضم.

أفكار عشا خفيف قبل النوم بدون زيادة وزن

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أفضل أفكار عشاء خفيف يساعدك على الشعور بالشبع، وفي الوقت نفسه لا يرهق الجهاز الهضمي ولا يسبب زيادة في الدهون.

لماذا يجب اختيار عشاء خفيف؟

تناول وجبة ثقيلة قبل النوم يؤدي إلى بطء عملية الهضم، وقد يسبب اضطرابات في النوم وزيادة في تخزين الدهون، أما العشاء الخفيف، فيمنح الجسم طاقة كافية دون تحميله عبئًا إضافيًا، كما يساعد على نوم مريح.

1. بيض مسلوق مع خضار

يُعد البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة. يمكن تناوله مع خيار أو خس للحصول على وجبة متكاملة وخفيفة.

2. زبادي مع ملعقة عسل

الزبادي يساعد على تحسين الهضم، كما يحتوي على عناصر مفيدة لصحة الأمعاء. إضافة ملعقة صغيرة من العسل تمنح طعمًا لذيذًا دون زيادة كبيرة في السعرات.

3. سلطة خضراء

تُعتبر السلطة من أفضل الخيارات للعشاء، حيث تحتوي على ألياف تساعد على الشبع دون سعرات عالية. يمكن إضافة القليل من زيت الزيتون لزيادة الفائدة.

4. قطعة دجاج مشوي

الدجاج المشوي مصدر بروتين خفيف، ويمكن تناوله بكميات مناسبة مع خضار مطهية للحصول على وجبة صحية.

5. ثمرة فاكهة

الفواكه مثل التفاح أو الكمثرى خيار مناسب لمن يرغب في وجبة خفيفة وسريعة، حيث تمد الجسم بالطاقة دون دهون.

6. توست أسمر مع أفوكادو

الأفوكادو يحتوي على دهون صحية، وعند تناوله مع خبز الحبوب الكاملة يمنحك شعورًا بالشبع دون زيادة في الوزن.

أطعمة يجب تجنبها قبل النوم

كُل ونام من غير زيادة في الوزن.. أفكار عشا خفيف قبل النوم بدون زيادة وزن

الوجبات الدسمة والمقلية

الحلويات والسكريات

المشروبات الغازية

الكافيين مثل القهوة

كُل ونام من غير زيادة في الوزن.. أفكار عشا خفيف قبل النوم بدون زيادة وزن



نصائح مهمة

تناول العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل

احرص على أن تكون الكمية معتدلة

تجنب الأكل السريع قبل النوم مباشرة

اشرب كوب ماء بعد الأكل بوقت كافٍ



هل العشاء يؤثر على النوم؟

كُل ونام من غير زيادة في الوزن.. أفكار عشا خفيف قبل النوم بدون زيادة وزن

اختيار الطعام المناسب يساعد على النوم بشكل أفضل، حيث أن الأطعمة الخفيفة تقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، مما يهيئ الجسم للدخول في نوم عميق ومريح.