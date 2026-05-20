الدباغ وبانزا في الهجوم.. تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك معتمد جمال، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.



في خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.

وفي سياق متصل، شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك على لاعبيه بضرورة عدم التأثر بالهزيمة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 وخسارة لقب الكونفدرالية، مؤكداً أن حسم لقب الدوري لا يزال في يد الفريق.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراة الليلة من أجل التتويج رسمياً بالدوري المصري، مطالباً اللاعبين بالتركيز الكامل حتى صافرة النهاية وعدم الانشغال بأي ضغوط خارجية قد تؤثر على الأداء.

كما أكد المدير الفني ثقته في قدرة لاعبيه على حسم المباراة والتتويج باللقب، مشدداً على ضرورة الظهور بروح قتالية عالية لإسعاد الجماهير البيضاء وتعويض خسارة لقب الكونفدرالية.