تحذير عاجل من تريندات السوشيال ميديا.. عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

في ظل الانتشار الواسع لمحتوى السوشيال ميديا، أصبحت التريندات المتعلقة بالصحة والغذاء من أكثر ما يجذب المستخدمين، حيث يتداول الملايين وصفات وعادات يومية يُزعم أنها مفيدة للجسم أو تساعد في فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة. إلا أن خبراء الصحة يحذرون من الانسياق وراء هذه الترندات دون التحقق من مصدرها العلمي.

عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من المقاطع التي تروّج لوصفات طبيعية أو عادات يومية غير مثبتة طبيًا، والتي قد تبدو آمنة للوهلة الأولى، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم تطبيقها بشكل خاطئ أو مفرط.

لماذا تنتشر تريندات الصحة بسرعة؟

يرى الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، أن هذه الظاهرة ترجع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

رغبة المستخدمين في حلول سريعة وسهلة

انتشار التجارب الشخصية غير الموثقة

المحتوى المرئي القصير الذي يفتقر للتفاصيل العلمية

التفاعل الكبير مع المحتوى “الغريب أو الصادم”

هذه العوامل تجعل بعض المعلومات تنتشر بسرعة أكبر من الحقائق الطبية الدقيقة.

مخاطر الاعتماد على وصفات غير موثوقة

ويحذر خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أن بعض التريندات قد تتضمن ممارسات قد تضر بالصحة، مثل:

اتباع أنظمة غذائية قاسية دون إشراف طبي

تناول خلطات أو مشروبات غير مدروسة

الاعتماد على وصفات بديلة عن العلاج الطبي

الإفراط في استخدام مكونات طبيعية بجرعات غير مناسبة

وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، أو نقص في العناصر الغذائية، أو تفاقم بعض الحالات الصحية.

أمثلة على تريندات شائعة

من بين أبرز التريندات التي ظهرت مؤخرًا:

وصفات مشروبات تُستخدم على معدة فارغة بهدف التخسيس

إضافات غير معتادة للأطعمة بزعم تحسين الحرق

نصائح يومية غير مدعومة بدراسات علمية

تجارب فردية يتم تعميمها على الجميع

ويؤكد متخصصون أن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب آخر، خاصة مع اختلاف الحالات الصحية والعمر ونمط الحياة.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ التريندات

يوصي الخبراء بعدة خطوات للتعامل مع محتوى السوشيال ميديا بشكل آمن:

التأكد من مصدر المعلومة قبل تطبيقها

استشارة طبيب أو أخصائي تغذية عند الحاجة

عدم الاعتماد على تجارب شخصية كدليل علمي

تجنب المبالغة في تطبيق أي وصفة

البحث عن معلومات من جهات طبية موثوقة