عاجل
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تحذير عاجل من تريندات السوشيال ميديا.. عادات ووصفات منتشرة قد تسبب أضرارًا صحية بدون علمك

أسماء عبد الحفيظ

في ظل الانتشار الواسع لمحتوى السوشيال ميديا، أصبحت التريندات المتعلقة بالصحة والغذاء من أكثر ما يجذب المستخدمين، حيث يتداول الملايين وصفات وعادات يومية يُزعم أنها مفيدة للجسم أو تساعد في فقدان الوزن أو تحسين الصحة العامة. إلا أن خبراء الصحة يحذرون من الانسياق وراء هذه الترندات دون التحقق من مصدرها العلمي.

خلال الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من المقاطع التي تروّج لوصفات طبيعية أو عادات يومية غير مثبتة طبيًا، والتي قد تبدو آمنة للوهلة الأولى، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا تم تطبيقها بشكل خاطئ أو مفرط.

لماذا تنتشر تريندات الصحة بسرعة؟

يرى الدكتور أحمد صبري خبير التغذية،  أن هذه الظاهرة ترجع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

رغبة المستخدمين في حلول سريعة وسهلة
انتشار التجارب الشخصية غير الموثقة
المحتوى المرئي القصير الذي يفتقر للتفاصيل العلمية
التفاعل الكبير مع المحتوى “الغريب أو الصادم”

هذه العوامل تجعل بعض المعلومات تنتشر بسرعة أكبر من الحقائق الطبية الدقيقة.

مخاطر الاعتماد على وصفات غير موثوقة

ويحذر خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من أن بعض التريندات قد تتضمن ممارسات قد تضر بالصحة، مثل:

اتباع أنظمة غذائية قاسية دون إشراف طبي
تناول خلطات أو مشروبات غير مدروسة
الاعتماد على وصفات بديلة عن العلاج الطبي
الإفراط في استخدام مكونات طبيعية بجرعات غير مناسبة

وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، أو نقص في العناصر الغذائية، أو تفاقم بعض الحالات الصحية.

أمثلة على تريندات شائعة

من بين أبرز التريندات التي ظهرت مؤخرًا:

وصفات مشروبات تُستخدم على معدة فارغة بهدف التخسيس
إضافات غير معتادة للأطعمة بزعم تحسين الحرق
نصائح يومية غير مدعومة بدراسات علمية
تجارب فردية يتم تعميمها على الجميع

ويؤكد متخصصون أن ما يناسب شخصًا قد لا يناسب آخر، خاصة مع اختلاف الحالات الصحية والعمر ونمط الحياة.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ التريندات

يوصي الخبراء بعدة خطوات للتعامل مع محتوى السوشيال ميديا بشكل آمن:

التأكد من مصدر المعلومة قبل تطبيقها
استشارة طبيب أو أخصائي تغذية عند الحاجة
عدم الاعتماد على تجارب شخصية كدليل علمي
تجنب المبالغة في تطبيق أي وصفة
البحث عن معلومات من جهات طبية موثوقة

