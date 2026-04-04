ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة.. نصائح لتجنب الأضرار

في ظل نمط الحياة السريع، يلجأ كثيرون إلى تناول وجبة العشاء ثم التوجه مباشرة إلى النوم، دون إدراك أن هذه العادة اليومية قد تحمل آثارًا سلبية على الصحة. فالنوم بعد الأكل مباشرة يُعد من السلوكيات التي تُربك عمل الجهاز الهضمي، وقد تؤثر على جودة النوم وتسبب مشكلات صحية مع الوقت.

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة؟

كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما يحدث داخل الجسم عند النوم فور تناول الطعام، ولماذا ينصح الأطباء بترك فاصل زمني قبل الخلود إلى النوم.

بطء عملية الهضم

عند تناول الطعام، يبدأ الجهاز الهضمي في العمل بكفاءة لتكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. لكن عند الاستلقاء مباشرة، تقل كفاءة هذه العملية، لأن وضع الجسم الأفقي يُبطئ حركة الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانتفاخ.

زيادة فرص الحموضة وارتجاع المريء

من أبرز الأضرار المرتبطة بالنوم بعد الأكل مباشرة الإصابة بـ ارتجاع المريء، حيث يؤدي الاستلقاء إلى صعود أحماض المعدة نحو المريء، ما يسبب شعورًا بالحرقان في الصدر وعدم الراحة.

وتزداد هذه المشكلة خاصة بعد تناول وجبات دسمة أو حارة، ما يجعل النوم غير مريح ويؤثر على الاستيقاظ في اليوم التالي.

اضطراب جودة النوم

رغم أن البعض يشعر بالنعاس بعد الأكل، إلا أن النوم في هذه الحالة لا يكون عميقًا أو مريحًا. فالجسم يظل في حالة نشاط لهضم الطعام، ما يؤدي إلى تقطع النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

زيادة الوزن

النوم مباشرة بعد الأكل قد يساهم في زيادة الوزن، لأن الجسم لا يحصل على فرصة كافية لحرق السعرات الحرارية. كما أن تباطؤ عملية الهضم قد يؤدي إلى تخزين الدهون بشكل أكبر، خاصة مع تكرار هذه العادة.

الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة

عند الاستلقاء بعد الأكل، قد يتجمع الطعام والغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يسبب شعورًا بالانتفاخ والامتلاء، وقد يمتد هذا الشعور لساعات، مما يؤثر على الراحة العامة.

ماذا ينصح الأطباء؟

يوصي المتخصصون بضرورة الانتظار لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم، لإعطاء الجسم فرصة كافية لهضم الطعام بشكل طبيعي.

نصائح لتجنب الأضرار