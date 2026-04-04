فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة.. نصائح لتجنب الأضرار

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة؟
ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة؟
أسماء عبد الحفيظ

في ظل نمط الحياة السريع، يلجأ كثيرون إلى تناول وجبة العشاء ثم التوجه مباشرة إلى النوم، دون إدراك أن هذه العادة اليومية قد تحمل آثارًا سلبية على الصحة. فالنوم بعد الأكل مباشرة يُعد من السلوكيات التي تُربك عمل الجهاز الهضمي، وقد تؤثر على جودة النوم وتسبب مشكلات صحية مع الوقت.

ماذا يحدث لجسمك عند النوم بعد الأكل مباشرة؟ 

كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما يحدث داخل الجسم عند النوم فور تناول الطعام، ولماذا ينصح الأطباء بترك فاصل زمني قبل الخلود إلى النوم.

بطء عملية الهضم

عند تناول الطعام، يبدأ الجهاز الهضمي في العمل بكفاءة لتكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية. لكن عند الاستلقاء مباشرة، تقل كفاءة هذه العملية، لأن وضع الجسم الأفقي يُبطئ حركة الهضم، ما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانتفاخ.

زيادة فرص الحموضة وارتجاع المريء

من أبرز الأضرار المرتبطة بالنوم بعد الأكل مباشرة الإصابة بـ ارتجاع المريء، حيث يؤدي الاستلقاء إلى صعود أحماض المعدة نحو المريء، ما يسبب شعورًا بالحرقان في الصدر وعدم الراحة.

وتزداد هذه المشكلة خاصة بعد تناول وجبات دسمة أو حارة، ما يجعل النوم غير مريح ويؤثر على الاستيقاظ في اليوم التالي.

اضطراب جودة النوم

رغم أن البعض يشعر بالنعاس بعد الأكل، إلا أن النوم في هذه الحالة لا يكون عميقًا أو مريحًا. فالجسم يظل في حالة نشاط لهضم الطعام، ما يؤدي إلى تقطع النوم والاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

زيادة الوزن

النوم مباشرة بعد الأكل قد يساهم في زيادة الوزن، لأن الجسم لا يحصل على فرصة كافية لحرق السعرات الحرارية. كما أن تباطؤ عملية الهضم قد يؤدي إلى تخزين الدهون بشكل أكبر، خاصة مع تكرار هذه العادة.

الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة

عند الاستلقاء بعد الأكل، قد يتجمع الطعام والغازات داخل الجهاز الهضمي، ما يسبب شعورًا بالانتفاخ والامتلاء، وقد يمتد هذا الشعور لساعات، مما يؤثر على الراحة العامة.

 ماذا ينصح الأطباء؟

يوصي المتخصصون بضرورة الانتظار لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام قبل النوم، لإعطاء الجسم فرصة كافية لهضم الطعام بشكل طبيعي.

نصائح لتجنب الأضرار

  • تناول وجبة خفيفة في المساء بدلًا من وجبة ثقيلة
  • تجنب الأطعمة الدسمة أو الحارة قبل النوم
  • المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد الأكل لتحفيز الهضم
  • رفع مستوى الرأس قليلًا أثناء النوم في حال الشعور بالحموضة
  • تنظيم مواعيد الوجبات لتتناسب مع وقت النوم
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

معاشات - أرشيفية

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ترشيحاتنا

الكهرباء

تشغيل ومراقبة وحدات الإنتاج.. دور مراكز التحكم في الطاقة

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد