كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن تعلم الأم، أن وجبة عشاء بسيطة ستتحول خلال ساعات قليلة إلى أزمة صحية تُدخلها وأبناءها الأربعة إلى المستشفى، بعد أن ظهرت عليهم أعراض مفاجئة من القيء وآلام حادة بالبطن، في واقعة أعادت القلق إلى كثير من الأسر بسبب مخاطر الأغذية غير الآمنة.

ماذا حدث؟

البداية كانت داخل أحد المنازل المتواضعة بحي راشد شرق محافظة سوهاج، عقب تناول الأسرة وجبة مكونة من فول ولانشن، قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور تباعًا على الأطفال، بدءًا من المغص الشديد، وصولًا إلى القيء والإجهاد العام، ما دفع الأم إلى طلب المساعدة ونقل الجميع على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام.

داخل المستشفى، استقبل الطاقم الطبي الحالات الخمس، وهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، ووالدتهم البالغة من العمر 29 عامًا، حيث تم التعامل الطبي السريع مع الأعراض، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، مع حجزهم تحت الملاحظة الطبية، نظرًا لحساسية حالتهم الصحية.

في الوقت ذاته، انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة، وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن السبب المرجح للإصابات هو تناول وجبة يُشتبه في عدم صلاحيتها، دون وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الجهات الصحية متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وسط تأكيدات على استقرار حالتهم بعد تلقي العلاج.

