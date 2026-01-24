كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج

لم تكن تعلم الأم، أن وجبة عشاء بسيطة ستتحول خلال ساعات قليلة إلى أزمة صحية تُدخلها وأبناءها الأربعة إلى المستشفى، بعد أن ظهرت عليهم أعراض مفاجئة من القيء وآلام حادة بالبطن، في واقعة أعادت القلق إلى كثير من الأسر بسبب مخاطر الأغذية غير الآمنة.

ماذا حدث؟

البداية كانت داخل أحد المنازل المتواضعة بحي راشد شرق محافظة سوهاج، عقب تناول الأسرة وجبة مكونة من فول ولانشن، قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور تباعًا على الأطفال، بدءًا من المغص الشديد، وصولًا إلى القيء والإجهاد العام، ما دفع الأم إلى طلب المساعدة ونقل الجميع على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام.

داخل المستشفى، استقبل الطاقم الطبي الحالات الخمس، وهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، ووالدتهم البالغة من العمر 29 عامًا، حيث تم التعامل الطبي السريع مع الأعراض، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، مع حجزهم تحت الملاحظة الطبية، نظرًا لحساسية حالتهم الصحية.

في الوقت ذاته، انتقلت الأجهزة المعنية لمتابعة الواقعة، وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالحادث، حيث كشفت التحريات الأولية أن السبب المرجح للإصابات هو تناول وجبة يُشتبه في عدم صلاحيتها، دون وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الجهات الصحية متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وسط تأكيدات على استقرار حالتهم بعد تلقي العلاج.