فول ولانشون.. إصابة ربة منزل و4 أطفال باشتباه تسمم غذائي في سوهاج

شهد حي راشد شرق محافظة سوهاج، واقعة مفزعة، بعد إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، بحالات اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة داخل منزلهم يُشتبه في عدم صلاحيتها؛ ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من الحالات إلى مستشفى سوهاج العام، يعانون من أعراض حادة تشير إلى تسمم غذائي، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من:" يوسف أ، 10 سنوات، ويعاني من آلام شديدة بالبطن وقيء متكرر، وعمر أ، 8 سنوات، ويعاني من آلام بالبطن، وعبدالله أ، 5 سنوات، مصاب بآلام بالبطن، وعبدالرحمن أ، 5 سنوات، يعاني من الأعراض ذاتها، ووالدتهم ياسمين م، 29 عامًا، والتي تعاني من آلام بالبطن وحالة إعياء عام".

وتم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، مع حجزهم تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة الأطفال، وسط متابعة دقيقة من الطاقم الطبي.

وأفادت التحريات الأولية أن المصابين تناولوا وجبة مكونة من فول ولانشون داخل المنزل، يُشتبه في فسادها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ما يرجح تعرضهم لتسمم غذائي، دون وجود شبهة جنائية حتى الآن.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.