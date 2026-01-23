رئيس جامعة سوهاج: أنجزنا تميزا متقدما في التخصصات الأكاديمية بتصنيف التايمز

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة أبرزت تميزا متقدما في عدد من التخصصات الأكاديمية بتصنيف التايمز للتعليم Times Higher Education World University Rankings by Subject (THE) لعام ٢٠٢٦، حيث جاءت ضمن الفئة (601-800) في ثلاثة مجالات حيوية هي: العلوم الهندسية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني ان النتائج المتقدمة التي اظهرها التصنيف يأتي انعكاسا لما تبذله الجامعة من مجهودات في مجال البحث العلمي، ودعم الباحثين فنيًا وتشجيع النشر الدولي المفتوح وتطوير المنصات الرقمية للجامعة.

وذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية الارتقاء بمستوى الأداء في هذه التخصصات لتحقيق مراكز أفضل في الأعوام المقبلة.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الحميد مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن الجامعة جاءت ايضا ضمن الفئة (1001+) في العلوم الطبية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية البحثية والأكاديمية فيها.

ويبرز التنوع الأكاديمي والبحثي الذي تتمتع به الجامعة، مؤكدا ان المركز يستهدف خلال الفترة المقبلة تكثيف الجهود لدعم الباحثين في التخصصات الأربعة التي ظهرت فيها الجامعة، مع العمل على فتح آفاق جديدة للظهور في تخصصات أكاديمية أخرى.