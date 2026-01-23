قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سوهاج في 24 ساعة| تنمية وتمكين وخدمات ميدانية.. والاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ74

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، على مدار الساعات الـ24 الماضية، حراكًا متنوعًا بين فعاليات تنموية واجتماعية وخدمية، إلى جانب تطورات أمنية وقضائية، عكست حالة من النشاط التنفيذي والتفاعل مع قضايا المواطنين.

تمكين ذوي الإعاقة ودعم الاستقلال الاقتصادي

في إطار توجه الدولة نحو التمكين الاقتصادي، شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ختام برنامج تدريبي متخصص في ريادة الأعمال استهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل الحر، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تُنفذ تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

وتم خلال الفعالية تكريم 32 متدربًا، بعد تدريب مكثف استمر ثلاثة أيام، ركز على تحويل الأفكار إلى مشروعات صغيرة قابلة للتنفيذ، مع شرح آليات الدعم الفني والتمويلي، بما يحقق دخلًا مستدامًا ويعزز الدمج المجتمعي.

قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين

نظمت مديرية الطب البيطري بسوهاج قافلة علاجية مجانية بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة، لفحص وعلاج الحيوانات ودعم صغار المربين، وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي، والفحوصات التناسلية باستخدام السونار.

وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، وتنفيذ بعض العمليات الجراحية البسيطة، بمشاركة نخبة من الخبراء، في إطار خطة الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

تطوير حضري وسوق منظم بحي الكوثر

أجرى محافظ سوهاج جولة بحي الكوثر، افتتح خلالها سوقًا حضريًا جديدًا للخضر والفاكهة على مساحة 500 متر مربع، ضمن خطة القضاء على الأسواق العشوائية.

كما تفقد أعمال تطوير المنطقة المقابلة للبنوك، تمهيدًا لتحويلها إلى متنزه عام ومتنفس حضاري، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحسين الإضاءة والتشجير، بما ينعكس على جودة الحياة داخل الحي.

جريمة أسرية تهز دار السلام

شهد مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، واقعة مأساوية، حيث لقي عامل في العقد الرابع من عمره مصرعه بطلق ناري على يد شقيقه؛ إثر خلافات عائلية بقرية الشيخ إمبادر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية مباشرة.

احتفالية عيد الشرطة الـ74

واختتمت مديرية أمن سوهاج فعاليات اليوم بتنظيم احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، ومشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الذي أشاد بدور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن عيد الشرطة رمز للتضحية والفداء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج عيد الشرطة دار السلام

